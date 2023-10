MLB: D-backs-Sieg lässt Suns-Fans ausrasten

Die Arizona Diamondbacks haben in der 119. World Series der Major League Baseball (MLB) spektakulär ausgeglichen. Einen Tag nach dem 5:6 zum Auftakt der best-of-seven-Serie siegten die Gäste bei den Texas Rangers deutlich mit 9:1 und gehen mit viel Rückenwind ins dritte Spiel der Serie am Montag vor den eigenen Fans in Phoenix.