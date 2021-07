NBA: Dallas Mavericks mit Luka Doncic und Kawhi Leonard zum Titel?

Daher soll nun mit Leonard, der sich in den Playoffs am Kreuzband verletzte und zunächst auf unbestimmte Zeit ausfällt, ein zweiter Superstar an die Seite von Doncic gestellt werden. Ein Move, mit dem Dallas auf einen Schlag zu einem Topanwärter auf den Titel werden könnte. Laut The Ringer sollen auch die Heat an dem 30-Jährigen interessiert sein, ein Verbleib bei den Clippers ist aber ebenso möglich - und soll laut US-Berichten auch die bevorzugte Option von Leonard sein.