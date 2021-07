NBA: Warum die Orlando Magic ein Glücksfall für Franz Wagner sein könnten

Dennoch schrieb der 19-Jährige in der Nacht zu Freitag deutsche Basketball-Geschichte. Im jährlichen NBA-Draft wurde der Berliner an Position acht ausgewählt - nur Detlef Schrempf (1985 an Position acht zu den Dallas Mavericks) kam ebenfalls so früh vom Board. Dirk Nowitzki lässt Wagner dagegen hinter sich. Dirkules wurde 1998 an Position neun von den Milwaukee Bucks gepickt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)