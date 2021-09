NBA: Nowitzki-Trikot noch dieses Jahr unter Hallendach der Dallas Mavericks?

Die Trikot-Zeremonie wird aber nicht die einzige Weise sein, wie die Texaner ihre Franchise-Legende ehren werden. Nowitzki soll in einer Statue vor dem American Airlines Center verewigt werden. „Wir sind an einem Punkt angelangt mit der Statue, an dem wir bereits etwas vorweisen können, ein richtiges Model. Wir arbeiten schon eine Weile daran“, erklärte Cuban. Nowitzki sei mit dem ersten Prototyp seiner Statue einverstanden.