Deutsche in der NBA mit Schröder, Theis, Kleber, Wagner, Hartenstein, Bonga

Statt 84 Millionen US-Dollar für vier weitere Spielzeiten bei den Los Angeles Lakers kassiert er in der kommenden Saison „nur“ 5,9 Millionen von den Boston Celtics. „Ich bin 28 Jahre alt und werde noch lange Zeit in der NBA spielen. Geld ist nicht alles“, sagte Schröder, der nach einer durchwachsenen Saison in Kalifornien wieder zulegen will. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)