NBA: Chicago Bulls mit LaVine, Ball und DeRozan wieder auf dem Vormarsch

Zudem ist Chicago auf den nächsten Entwicklungsschritt von Patrick Williams angewiesen. Der ehemalige Rookie wird in dieser Saison wohl nicht mehr so häufig zum Wurf kommen, was aber völlig in Ordnung ist, denn mit DeRozan, Ball, Vucevic und LaVine gibt es nun andere Spieler, die Verantwortung übernehmen sollen. (Bericht: Mavs waren ein Negativbeispiel)