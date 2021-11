Football: Adam Anderson von Georgia Bulldogs soll Frau vergewaltigt haben

Konkret geht es darum, dass eine 21-Jährige der Polizei meldete, dass sie am vergangenen Freitag zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens in ein Haus in Athens (Georgia) gegangen sei. Nachdem sie etwas getrunken hatte, wachte die Frau laut eigener Aussage auf, während Anderson sie vergewaltigte.