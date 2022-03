John Stockton wird 60: Von der NBA-Ikone zur tragischen Figur

Man muss dazu wissen: „Batshit crazy“ ist im Amerikanischen ein geflügeltes Wort. Nach vorherrschender Meinung geht es zurück auf die vornehmere Redensart „bats in your belfry“: Der Glockenturm in deinem Kopf ist so leer, dass Fledermäuse darin hausen. Und wenn die Fledermäuse schon so lange darin hausen ... nun ja.