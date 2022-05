NBA: 47 Punkte! Historische One-Man-Show von Jimmy Butler rettet Miami Heat

Butler bewegt sich in dieser Statistik nun in einer Ahnen-Reihe mit Legenden wie Elgin Baylor (61 Punkte gegen Boston 1962) und dem ewigen NBA-Top-Scorer Wilt Chamberlain (dreimal über 50). Er übertraf auch einen Auftritt, der in Miami in besonderer Erinnerung ist: In den Conference Finals 2012 wendete LeBron James mit 45 Punkten ebenfalls das drohende Aus gegen Boston ab - und führte die Heat dann gegen Oklahoma City zu seinem ersten NBA-Titel.