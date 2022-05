NBA: James Harden enttäuscht bei 76ers - Mega-Trade ein folgenschwerer Reinfall?

Seine Zahlen sind nach seinem Wechsel nämlich nicht besser, sondern schlechter geworden. So sank seine Wurfquote von der Dreierlinie von 35,9 Prozent in der ersten Saisonhälfte auf 30,2 Prozent. Die Gesamtquote von 32,3 Prozent ist dabei der niedrigste Wert seine Karriere. Auch seine Quote aus dem Feld mit 40,2 Prozent ist so gering wie selten zuvor in der NBA-Laufbahn des 32-Jährigen.