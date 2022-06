Curry überragt, Poole sorgt für Highlight: Warriors gleichen NBA-Finals aus

Entscheidend war das dritte Viertel, das mit 35:14 klar an die Hausherren ging. Ein schwacher Start in die zweite Hälfte war bei den Celtics in diesen Playoffs ein sich durchziehendes Muster: Insgesamt viermal war Boston in Durchgang 3 um 14 oder mehr Punkte schwächer als der Gegner, auch schon in Spiel 1 gegen die Warriors - diesmal erholte sich Boston nicht mehr davon.