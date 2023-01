NBA: Arroganz-Ansage nach Galavorstellung! Kyrie Irving spuckt große Töne nach Sieg der Brooklyn Nets gegen Utah Jazz

Der streitbare Superstar der NBA führte seine Brooklyn Nets in der Nacht zu einem 117:106-Sieg gegen die Utah Jazz und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Irving springt nach Durant-Verletzung in die Bresche

Umso wichtiger, dass der andere Superstar in die Bresche springt – was Irving gegen die Jazz auch tat. Und was nach dessen Einschätzung auch kein Einzelereignis bleiben soll.