NBA: Trade mit den Wizards - Los Angeles Lakers schnappen sich Rui Hachimura

Lakers verstärken sich mit Hachimura

So sagte Hachimura nach der Einstellung seines Karrierebestwerts von 30 Punkten vor wenigen Tagen: „Ich will irgendwo sein, wo man mich als Basketballspieler will. Ich will an einen Ort, an dem mein Spiel geschätzt wird. Ich will an einen Ort, an dem man an mich glaubt und ich einfach ich sein kann. Das ist mein Ziel.“