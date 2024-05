NBA Playoffs: Wagner-Brüder live im Free-TV! Entscheidungsspiel gegen Cleveland

Für deutsche Basketballfans gibt es am Sonntag ein echtes Highlight live im Free-TV: Das entscheidende siebte Spiel der NBA -Playoff-Erstrundenserie zwischen den Cleveland Cavaliers und den Orlando Magic wird am Sonntag um 19:00 Uhr live auf ProSieben MAXX übertragen.

„Der Fokus liegt auf dem Gewinnen“

Franz Wagner überzeugte in der Nacht auf Samstag mit 26 Punkten und fünf Rebounds. Gemeinsam mit dem ebenfalls starken Paolo Banchero (27 Punkte) trotzte er damit auch dem überragenden Cavaliers-Star Donovan Mitchell, der 50 Punkte erzielte. Moritz Wagner kam in zwölf Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und fünf Rebounds.

Bisher hat in der Serie stets die Heimmannschaft gewonnen. Da das Spiel in Cleveland stattfindet, müssen die Wagner-Brüder und ihr Team am Sonntag also das erste Mal auswärts siegen, um in die nächste Runde einzuziehen. Auf den Sieger des Duells warten die Boston Celtics.