NBA: Saisonaus? Verletzungsschock um Maxi Kleber

Schlechte Nachrichten für Maxi Kleber! Der deutsche NBA-Star von den Dallas Mavericks hat sich in Spiel sechs der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Clippers an der Schulter verletzt und wird für geraume Zeit ausfallen.

Wie The Athletic berichtet, erlitt Kleber „eine vollständige Auskugelung des AC-Gelenks in seiner rechten Schulter“. Aufgrund dessen soll der Deutsche für einen längeren Zeitraum ausfallen. Es steht auch das Saisonaus im Raum.

Kleber stürzt böse zu Boden

Kleber war in der ersten Playoff-Runde gegen die Clippers eine wichtige Stütze im Mavs-Team. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Dallas die Serie mit 4:2 gewann. Der Big Man traf in der Serie zehn seiner 18 Dreier und stand im Schnitt 20 Minuten auf dem Parkett.

Kleber war in Spiel sechs zu Beginn des zweiten Viertels Richtung Korb gesprungen, als sich Clippers-Profi Amir Coffey ihm in den Weg stellte und mit seinem Arm in der Luft traf, worauf der Deutsche böse zu Boden stürzte.