NBA All-Star-Game: LeBron James angeschlagen und besiegt - Rekordshow von Tatum

LeBron James besiegt und angeschlagen, Punkterekord von Jayson Tatum und Luka Doncic trifft mal wieder wenig: Das All-Star-Game der NBA hatte auch in seiner 72. Ausgabe einiges zu bieten.

Das Team von James musste sich dabei beim 184:175 erstmals geschlagen geben, seit die Kapitäne im Vorfeld in ihre Teams zusammenstellen - fünfmal konnte der Superstar der Los Angeles Lakers bisher gewinnen. Diesmal ging der Sieg in Salt Lake City an das Team von Giannis Antetokounmpo. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)