NBA: Bei LeBrons historischem Wurf - fast alle Fans schauen auf ihr Handy

Viele Fans sehen LeBron-Wurf nur am Handy

Den entscheidenden Wurf sahen aber nur wenige der 20.000 Fans in der Arena in L.A. mit eigenen Augen, das macht ein Foto mehr als nur deutlich. So zückte ein Großteil der Besucher seine Smartphones und sah den historischen Moment nur auf einem kleinen Bildschirm.