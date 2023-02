NBA: Lakers-Star Anthony Davis sorgt bei LeBrons Rekord-Show für Irritationen

LeBron James hat den All-Time-Scoring-Rekord der NBA gebrochen und dabei niemand Geringeren als Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar überflügelt.

Im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder gelangen dem 38-Jährigen 10,9 Sekunden vor Ablauf des dritten Viertels die entscheidenden zwei Punkte. (NEWS: Unsterblich! Irre LeBron-Szenen)

Beim Stand von 99:102 aus Lakers-Sicht machte sich LeBron mit einem Fadeaway Jumpshot endgültig unsterblich und zog an der bisherigen Nummer 1 Abdul-Jabbar (38.387 Punkte) vorbei, der seit 1989 Rekordhalter gewesen war. Seit Mittwochmorgen hat er nun 38.390 Punkte in seiner ruhmreichen Karriere erzielt. Wahnsinn!

In der Crypto.com Arena in L.A. brachen danach alle Dämme: Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und die Fotografen stürmten auf den Court, um ein Foto des frisch gebackenen All-Time-Scoring-Leaders zu erhaschen. LeBron reckte die Arme in die Höhe, und man spürte die Erleichterung in seinem Gesicht. Die Fans beider NBA-Franchises huldigten ihm mit Sprechchören.

Doch inmitten all dieser Feierlichkeiten tauchte ein anderer Lakers-Star in dem geschichtsträchtigen Moment komplett ab. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Warum hat AD den Rekordwurf von LeBron nicht sehen wollen?

Die Rede ist von Teamkollege Anthony Davis!

Während alle in der Halle auf den Beinen waren - Mitspieler, Gegenspieler, Trainer, Fans und Mitarbeiter – und auf den richtigen Moment zum Feiern warteten, setzte sich AD beim Ballbesitz seiner Lakers einfach hin. (REAKTIONEN: Die Welt verneigt sich vor LeBron)

Davis war dabei die Sicht auf den Rekordwurf von James durch seine eigenen Mitspielern verdeckt, wie ein Twitter-Video deutlich zeigt.

Kein Wunder, dass der Power Forward mit seiner fragwürdigen Aktion bei den Fans für große Irritationen sorgte. (NEWS: Kryptischer Tweet von LeBron)

Ein User schimpfte auf Twitter: „Anthony Davis ist ein schrecklicher Team-Kollege. Ekelhaft.“ Ein anderer schrieb: „Sehr komisch!“

Davis ärgert sich über 4. Foul und die Niederlage

Ein weiterer User mutmaßte dagegen, dass sich AD nach seinem Wechsel von den New Orleans Pelicans zum Hollywood-Team keinen Gefallen damit getan hat und twitterte: „AD war sein ganzes Leben lang der beste Spieler in jedem Team, für das er spielte, bis er sich mit Bron verband. Ich glaube, in dem Moment ist ihm genau das klargeworden.“

Auch sehr originell ist der Kommentar dieses Basketball-Fans, der schrieb: „Oder vielleicht wurde er wegen seines 4. Fouls eingelullt und war sauer auf sich selbst? So würde ich mich fühlen, wenn ich ins Bett machen würde bzw. wegen meines eigenen schlechten Spiels auf die Bank gesetzt würde.“

Zumindest in Teilen wurde er später von AD bestätigt. Denn der sprach nach dem Spiel nur im Guten von LeBron und verwarf damit etwaige Spekulationen, es stimme zwischen den beiden nicht. Insgesamt aber schien er etwas deprimiert über die 130:133-Niederlage gegen OKC zu sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

„Eine Menge Emotionen, wissen Sie, für Bron, für unsere Organisation, für unser Team, für die Fans, für die Welt“, sagte Davis auf der Pressekonferenz. Und erklärte, was das Wichtigste sei, was zu ändern ist: „Spiele gewinnen. Ganz einfach.“

Lakers drohen Playoffs zu verpassen

Denn mit dieser Niederlage stehen die Lakers bei einer Bilanz von 25-30 und liegen damit nur auf Platz 13 in der Western Conference. Man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht begeistert ist, was die Lakers in dieser NBA-Saison abliefern.

Anstatt um die Meisterschaft mitzuspielen, muss L.A. sogar um den Einzug in die Playoffs bangen. Und das trotz der drei All-Stars LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Die Franchise des deutschen NBA-Profis Dennis Schröder muss sich mit den bisherigen Leistungen wohl den 18. NBA-Titel abschminken.

 05:18 LeBron James holt sich All-Time-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar | 2 nach 10