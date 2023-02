NBA-Titel nach Durant-Blockbuster-Deal? Die Phoenix Suns und ihr vierköpfiges Monster

Die neue Starting Five der Suns

Reservespieler: Wie tief ist der Kader von Phoenix?

Ayton: Problemkind oder Rim Protector?

In der Vergangenheit war der vielversprechende Center in der Wüste stets der Sündenbock, wenn es mal nicht lief. Dass Ayton aber auch anders kann, bewies er, als er die Suns in die NBA-Finals 2021 führte. Dort unterlagen sie nach einer 2:0-Führung jedoch nach sechs Spielen den Bucks.

Die Suns brauchen Ayton deshalb fokussiert und in Top-Form - so wie bei seinem Playoff-Career-High im vergangenen April, als er in der 1. Runde sein Team zum 114:111-Erfolg gegen New Orleans führte - mit 28 Punkten, 17 Rebounds und drei Steals.