NBA: Trade Deadline - Transferticker mit allen Gerüchten um Irving und Co.

Die Regular Season der 77. NBA-Saison geht in die entscheidende Phase.

Die Teams haben bereits mehr als die Hälfte der Spiele absolviert. Einige Mannschaften haben das Zwischenziel Playoffs fest im Blick und dürfen zumindest vom großen Titel träumen. Bei anderen Franchises sind die Playoffs bisher noch in weiter Ferne. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Schneesturm! Pistons sitzen weiter in Dallas fest

+++ Top-Thema: Beben in Brooklyn? +++

Bereits vor der Saison hatten Insider berichtet, dass der 30-Jährige darum gebeten habe, per Sign-and-Trade-Deal die Franchise verlassen zu können. Danach habe er sich jedoch entschieden, das letzte Jahr seines Vierjahresvertrags zu erfüllen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der in Australien geborene US-Amerikaner im Unfrieden ein Team verlässt. Noch 2018 hatte er den Fans der Boston Celtics versprochen, im TD Garden bleiben zu wollen. Nach einer enttäuschenden Saison verabschiedete er sich als Free Agent Richtung Barclays Center.

In dieser Saison absolvierte er bislang 40 Spiele für die Nets und erzielte 27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,3 Assists.

+++ Suns verstärken sich auf der Guard-Position +++

Die Phoenix Suns haben Saben Lee mit einem Two-Way-Contract ausgestattet. Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, wurde dafür Duane Washington jr. auf die Waiver Liste gesetzt.

Washington kam im Schnitt auf 13 Minuten Spielzeit und acht Punkte pro Spiel. Lee hatte sich seinen Vertrag mit guten Leistungen in seinem 10-Tage-Vertrag erarbeitet. Der Zweitrundenpick des Drafts 2020 kam in dieser Zeit auf 17,1 Spielminuten, in denen er sieben Punkte, 3,3 Assists und 2,2 Rebounds beisteuerte.