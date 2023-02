NBA & Kyrie Irving: Blockbuster-Trade zu Mavs offiziell - Nets gehen leer aus bei Suche nach drittem Team

Jetzt ist der Mega-Deal in der NBA auch ganz offiziell durch: Die Dallas Mavericks haben den Blockbuster-Trade von Kyrie Irving verkündet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Mavs um den deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber holen den Superstar von den Brooklyn Nets an die Seite ihres Superstars Luka Doncic und geben dafür in einem Tauschgeschäft Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und zukünftige Auswahlmöglichkeiten beim Draft ab.

NBA: Dallas macht Blockbuster-Trade von Kyrie Irving offiziell

Im Vorfeld der spektakulären Neuverpflichtung hatte der 30-Jährige, seit 2019 Point Guard bei den Nets, US-Medien zufolge erst wenige Tage zuvor einen Wechsel zu einem anderen Team gefordert. Auch die Los Angeles Lakers hatten im Rennen um Irving mitgemischt, waren am Ende aber leer ausgegangen.

Mysteriöser Tweet: Was will LeBron damit sagen?

Der größte Fehler in der Mavs-Geschichte?

Nets scheitern bei Suche nach drittem Team - auch LeBron bedient

Gewisser Frust dürfte auch in Brooklyn herrschen, das den Deal mit den Mavs gerne um ein weiteres Team erweitert hätte.

Irving hatte in der Vergangenheit mit einigen Skandalen negativ auf sich aufmerksam gemacht: Im November sorgte er für einen Antisemitismus-Eklat , in dessen Folge sich sogar der Weltkonzern Nike von ihm abwandte. Auch die Nets hatten ihn zwischenzeitlich suspendiert.

Wie funktioniert Irving bei den Mavs mit Doncic?

Spannende Frage insofern, inwieweit der Exzentriker nun in Dallas unter Head Coach Jason Kidd wieder in der Spur findet und performen wird. (HINTERGRUND: Größter Fehler in der Mavs-Geschichte?)