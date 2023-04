NBA: Papa LeBron James heizt Hype an - aber wie gut ist Bronny James wirklich?

LeBron heizt Hype um Bronny James an

Zur Erinnerung: Bronny James ist im Oktober 18 geworden und spielt noch an der Sierra Canyon High School.

Trotzdem ist der Guard natürlich längst auf der NBA-Landkarte angekommen und nicht nur eingefleischten Fans ein Begriff. Satte 7 Millionen Instagram-Follower hat der 18-Jährige schon - damit wäre er in der NBA ungefähr auf Platz 16, noch vor MVP-Kandidat Joel Embiid. Bayern-Star Leroy Sané steht aktuell bei 7,6 Millionen.

Dass Bronny noch nicht einmal ein College hat (die Wahl zwischen NCAA und einem Wechsel nach Australien steht noch aus) und frühestens 2024 im NBA-Draft verfügbar ist? Spielt keine wirkliche Rolle. Immerhin hat Papa LeBron, der schon mehrfach keine glückliche Figur in Bezug auf den Umgang mit dem Sohnemann machte , ja schon verkündet, seine letzte Saison gemeinsam mit dem Sohn spielen zu wollen .

Bronny lässt beim McDonald‘s All American Game aufhorchen

Beim berühmten McDonald‘s All American Game in der Nacht auf Mittwoch gab es vor den Augen von Vater LeBron wieder einmal stichhaltige Hinweise. Das Team des 18 Jahre alten Superstar-Sohns verlor zwar 106:109, Bronny ließ mit 15 Punkten beim Schaulaufen der Talente aber durchaus aufhorchen.

Vor allem seine fünf getroffenen Dreier (bei acht Versuchen) zeigten eine seiner Stärken, die auch in der modernen NBA gefragt sind: ein sicherer Distanzwurf.

Der Hype erreichte durch das Event (vorhersehbar) nochmals eine neue Stufe. Während mancher Fan schon vom „kommenden Hall of Famer“ fantasierte, jubelten andere Beobachter: „LeBron hat sich seinen eigenen 3-and-D-Teamkollegen erschaffen“. Aber wie gut ist Bronny James wirklich?

Die Stärken von Bronny James

Wenig überraschend bei den Genen und dem Vorbild seines Vaters ist Bronny ein Vorbild an Einsatz und ein guter Passer mit einem Körper, der schon nahezu NBA-ready ist. 1,91 Meter und 86 Kilo bringt der Youngster jetzt schon mit, dürfte über die nächsten Jahre noch mehr Muskeln draufpacken.

Bronny bewegt in der Offense selbstlos und gedankenschnell den Ball, vor allem im Fast Break findet er gute Lösungen und stellt Gegner vor Probleme - Attribute, die man auch vom Papa kennt.

Auf seinen guten Sprungwurf kann sich der Guard verlassen, wobei er kein dominanter Scorer ist, der krampfhaft den eigenen Wurf forciert. Seine Stärken liegen dabei mehr im Catch-and-Shoot, wo er schnell seine Füße in Position bringt und mit sauberer Form abdrückt und den Ball auf die Reise schickt.

Bronny James traf beim McDonald s All American Game fünf Dreier

Großes Lob bekommt Bronny James außerdem für seine Defensivarbeit. Neben dem vorbildlichen Biss, der immer wieder hervorgehoben wird, zeichnet sich der Guard am Ball durch schnelle Füße, schnelle Hände und hohe Intensität aus, die Dribblern das Leben zur Hölle machen kann.

Abseits des orangefarbenen Leders ist er durch seine guten Instinkte und seine herausragende Athletik ständig gefährlich, lenkt Pässe ab, klaut den Ball oder schmettert ihn per Chase-down-Block weg, wie man es auch vom Papa kennt.

Die Schwächen von Bronny James

An diesem Punkt seiner Karriere hat der 18-Jährige noch nicht das Ballhandling, um als echter Point Guard in der NBA zu funktionieren. Auch an der High School agierte er meist eher als Guard abseits des Balles.