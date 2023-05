Commissioner Silver "schockiert" - Morant entschuldigt sich

„Ehrlich gesagt war ich schockiert, als ich dieses Wochenende das Video gesehen habe“, sagte Silver und teilte mit, dass gegen Morant ermittelt werde: „Wir sind dabei, den Fall zu untersuchen. Wir werden herausfinden, was genau passiert ist, so gut wir können. Das Video ist etwas unscharf, aber ich gehe vom Schlimmsten aus.“

Morant war in einem Instagram-Live-Video zum wiederholten Mal mit einer Waffe aufgetreten. Die Memphis Grizzlies suspendierten den 23-Jährigen wie schon vor zwei Monaten wegen eines ähnlichen Clips.

Morant entschuldigt sich

Morant bezog Stellung und entschuldigte sich für die Aktion. "Ich weiß, dass ich viele Menschen, die mich unterstützt haben, enttäuscht habe", so Morant in seiner Erklärung: "Dies ist eine lange Reise, und ich weiß, dass es noch viel zu tun gibt. Meine Worte mögen im Moment nicht viel bedeuten, aber ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich bin entschlossen, weiter an mir zu arbeiten."