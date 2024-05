NBA: Dallas Mavericks setzen Ausrufezeichen gegen Clippers - Kleber brilliert

Die Dallas Mavericks haben Spiel 5 der ersten NBA -Playoffrunde bei den L.A. Clippers deutlich für sich entschieden und damit wieder die Führung in der Best-of-seven-Serie übernommen. Nach dem 123:93-Erfolg trennt die Texaner nur noch ein Sieg vom Einzug in die nächste Runde.

Mit einem starken zweiten Viertel erspielten sich die Mavericks eine 10-Punkte-Führung zur Halbzeit. Ein wichtiger Offensivfaktor in dieser Phase war auch Maxi Kleber, der vier Distanzwürfe versenkte.

Nach der Pause machten die Texaner genauso weiter. Die Clippers, die erneut auf Superstar Kawhi Leonard verzichten mussten, fielen auseinander, der Vorsprung wuchs auf über 20 Zähler an - gekrönt von einem imposanten Dunk von Derrick Jones Jr., der auch von einem Foul von Norman Powell nicht gestoppt werden konnte.

Kleber stellt Saisonrekord bei getroffenen Dreiern auf

Knapp acht Minuten vor Ende hatten sich die Mavericks die höchste Führung der Partie erspielt (+29) und konnten ihre Stars in der Schlussphase schonen.

Kleber traf in der zweiten Halbzeit einen weiteren Dreier für seinen persönlichen Saisonbestwert (5/7) und kam am Ende auf 15 Punkte sowie 3 Rebounds. Während seiner Minuten war Dallas 17 Punkte besser als Los Angeles. Nur Doncic scorte mehr als Kleber.

Das Weiterkommen kann Dallas in der Nacht auf Samstag vor heimischer Kulisse perfekt machen. In den Western Conference Seminfinals warten die topgesetzten Oklahoma City Thunder, die sich ohne Niederlage gegen die New Orleans Pelicans durchsetzten.