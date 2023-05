Historische Conference Finals möglich: Der NBA droht ein Horrorszenario

Siegt das Team auch im vierten Spiel gegen die Boston Celtics in der Nacht auf Mittwoch, wird Geschichte geschrieben. Denn nie zuvor gingen beide Serien in den Conference Finals mit 4:0 aus.

Warum die TV-Sender für Boston sind

NBA mit Zuschauer-Aufwärtstrend

In der regulären Saison hatten die durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauern pro Partie am TV einen leichten Rückgang bedeutet. Doch in den Playoffs war das Interesse eigentlich so groß wie lange nicht mehr. Bis jetzt.