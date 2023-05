NBA: Nächster Sieg für Miami! Butler verhöhnt Celtics-Star

Jimmy Butler und die Miami Heat setzen ihren Siegeszug in der NBA weiter fort.

Nun drehte Butler den Spieß um. Gabe Vincent versenkte einen Dreier, Miami zog dadurch weiter davon und Butler ging vor Horford mit der gleichen Geste auf die Knie und schaute seinen Gegenspieler belustigt an.

Kuriose Liebeserklärung: "Einige Hunde in unserer Mannschaft"

Kuriose Liebeserklärung: "Einige Hunde in unserer Mannschaft"

0:3! Schröder und Lakers in hoffnungsloser Lage

0:3! Schröder und Lakers in hoffnungsloser Lage

Miami und Denver können Geschichte schreiben

In der NBA könnte nun Geschichte geschrieben werden. Nie zuvor gingen beide Halbfinal-Serien 4:0 aus. Doch auch die Denver Nuggets haben die ersten drei Partien gegen die Los Angeles Lakers gewonnen.

Miami, das nur über das Playin-Turnier in die Playoffs kam, ließ Boston einmal mehr keine Chance.

„Der Korb war für uns so groß wie der Ozean“, erklärte Center Bam Adebayo nach dem Spiel und einer starken Wurfquote von 57 Prozent.

So kam es, dass die Heat bereits zur Pause mit 61:46 führten. Kurios dabei: Bei Miami rückten die Rollenspieler in den Fokus. Gabe Vincent kam mit 29 Punkten auf seine Bestleistung in den Playoffs und Duncan Robinson steuerte 22 Zähler bei.