Nach Stoß gegen Suns-Besitzer: Geldstrafe für Jokic

In Spiel vier des Play-off-Viertelfinals bei den Suns (124:129) hatte Jokic mit 53 Punkten sportlich überragt, dennoch gelang den Suns der 2:2-Ausgleich. Zum Ende des zweiten Viertels stieß er den Suns-Besitzer Mat Ishbia, der das Spiel im Publikum verfolgte, mit dem Ellenbogen gegen die Brust, dafür kassierte Jokic ein technisches Foul.

"Der Fan hat mich zuerst berührt", sagte Jokic im Anschluss: "Ich dachte, die Liga will uns schützen. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß, wer er ist - aber am Ende des Tages ist er ein Fan, oder nicht?"

Ishbia hatte sich anschließend selbst um eine Deeskalation bemüht. "Jemanden wegen des Vorfalls zu suspendieren oder zu bestrafen, wäre nicht richtig", schrieb der 43-Jährige bei Twitter: "Ich habe großen Respekt für Jokic und möchte so etwas nicht sehen." Spiel fünf findet am Mittwoch (4.00 Uhr MESZ) in Denver statt.