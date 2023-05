NBA: Historisches Comeback verpasst! Heat sichern sich Finale - Celtics-Aufholjagd ungekrönt

Dort treffen sie auf die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic, diese hatten in ihrer Serie mit den Los Angeles Lakers kurzen Prozess gemacht . Das erste Spiel findet in der Nacht zu Freitag (MEZ) statt. Für Miami geht es um den ersten Titel seit 2013. Damals hatte das Trio LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh die Liga dominiert. Nun ruhen die Hoffnungen auf Butler. Die Nuggets sind erstmals überhaupt im Finale dabei.

Butler glänzt und wird ausgezeichnet

Die Celtics verpassten es somit, NBA-Geschichte zu schreiben: Noch nie hatte ein Team einen 0:3-Rückstand in einer Playoff-Serie aufgeholt. Dieser Mythos besteht also weiter.

Es wäre zudem der zweite Finaleinzug in Folge für das Team gewesen. Die Heat sind dagegen erst der zweite Nummer-8-Seed überhaupt, der das Finalticket löste. Zuletzt war das 1999 den New York Knicks gelungen. Die Franchise aus Florida hatte sich über das Play-In-Turnier überhaupt erst für die Playoffs qualifiziert.

Taytum knickt um - Brown mit Selbstkritik

Bei den Celtics verletzte sich Superstar Jayson Tatum direkt nach 26 Sekunden am Knöchel und wirkte das ganze Spiel gehandicapt. Am Ende standen bei ihm 14 Punkte und 11 Rebounds. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 19 Zählern. Allerdings erwischte Brown einen eher schwachen Abend, brauchte für seine 19 Punkte 23 Würfe.

Dreier-Quote der Celtics schwach

Die Celtics kamen trotz der Taytum-Verletzung besser ins Spiel, doch bereits nach dem ersten Viertel machten die Heat klar, wer an diesem Abend Herr im TD Garden sein würde. Mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung gingen Butler & Co. ins zweite Viertel. Dort wuchs der Vorsprung zeitweise auf 13 Zähler, am Ende ging es mit 52:41 für die Heat in die Kabine.