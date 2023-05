NBA-Playoffs im Osten: Butler bringt Miami den Sieg

Die Miami Heat holen sich gegen die Bosten Celtics den Sieg in Spiel eins!

Zum Auftakt der Playoff-Serie in den Eastern Conference League Finals gewannen die Gäste mit 123:116. Zur Halbzeit sah es allerdings noch ganz anders aus.

„Das ist es, was wir gebraucht haben“

„Er ist einer der besten Zwei-Wege-Basketballspieler dieses Verbandes. Das ist es, was wir gebraucht haben.“ schwärmte Heat-Trainer Erik Spoelstra nach dem Duell über den NBA-Star. „In der Schlussphase war Jimmy in der Lage, alles zu tun, was wir brauchten.“