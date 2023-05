NBA, Playoffs: Lakers mit Nuggets-Pleite auch in Spiel 2 - Mega-Einbruch bei LeBron, Schröder & Co.

Nächste Pleite nach einem Mega-Einbruch am Ende - und nun wird es langsam eng:

Nach einer 103:108-Niederlage in Colorado steht es 0:2 aus Sicht der Kalifornier um Dennis Schröder. Der Nationalspieler erzielte in knapp 30 Minuten Spielzeit vier Punkte, kam wieder nur von der Bank.

NBA: Lakers patzen gegen Denver - LeBron mit Slapstick-Moment

Bitter allerdings: James ging aus der Distanz erneut leer aus, produzierte sechs Fehlversuche - und sorgte in der ersten Halbzeit auch noch unfreiwillig für einen Slapstick-Moment, als er beim Dunk-Versuch freistehend den Ball verlor.

Lakers-Shooting-Guard Austin Reaves verteidigte hinterher indes seinen Mega-Star: „Er soll so viel werfen, wie er möchte. Er ist LeBron James. Wir wollen, dass er die Würfe nimmt, bei denen er sich wohl fühlt.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kurios: Der Guard erzielte 23 seiner 37 Punkte im vierten Viertel, traf dabei fünf Würfe in Folge und wendete so noch das Blatt für seine Franchise. „Es ging um Disziplin und notwendige Anpassungen“, sagte Murray, der in den ersten drei Vierteln auf nur 14 Punkte gekommen war.