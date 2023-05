NBA: Trainer-Überraschung! Nick Nurse neuer Headcoach der Philadelphia 76ers

Nur zwei Wochen nach dem dramatischen Ausscheiden in Game 7 der Conference Semifinals gegen die Boston Celtics und der anschließenden Trennung von Hall-of-Fame-Coach Doc Rivers haben sich die Philadelphia 76ers einen neuen Headcoach gesichert.

Nick Nurse, fünf Saisons lang verantwortlich für die Toronto Raptors, beerbt Rivers an der Seitenlinie und wird damit zum 26. Trainer in der Geschichte der Sixers. Wie NBA-Insider und ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski am späten Montagabend mitteilte, sei das Team aus Philadelphia nicht das einzige im Poker um Nurse gewesen.