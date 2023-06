Denver siegt in Miami - und greift nach erstem NBA-Titel

Die Denver Nuggets stehen nach dem nächsten souveränen Auswärtssieg ganz nah vor ihrem ersten Meistertitel in der NBA. Das Team aus Colorado gewann bei Miami Heat mit 108:95 und führt in der Finalserie der Basketball-Profiliga nun mit 3:1 - noch ein Erfolg fehlt den Nuggets zum historischen Triumph, diesen können sie am Montag vor eigenem Publikum holen.