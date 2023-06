Heimserie der Nuggets reißt: Miami gelingt Ausgleich

Miami Heat hat den Denver Nuggets die erste Heimpleite seit mehr als zwei Monaten zugefügt und im NBA-Finale den Ausgleich geschafft. Nach einer Aufholjagd setzte sich das Team um Starspieler Jimmy Butler in der Basketball-Profiliga mit 111:108 durch. Beim Stand von 1:1 kann Miami durch Siege in seinen drei Spielen vor eigenem Publikum den Titel klar machen.

Die Heat lag in der ersten Hälfte mit 15 und vor dem Schlussviertel mit acht Punkten zurück, kam aber trotz einer erneut starken Vorstellung von Nuggets-Superstar Nikola Jokic (41 Punkte, elf Rebounds) wieder heran. Denver hatte 1,9 Sekunden vor Schluss die Chance zum Ausgleich, doch Jamal Murray setzte seinen Dreier daneben.

Als bester Werfer bei Miami, das mit 17 von 35 Dreierversuchen erfolgreich war, kam Gabe Vincent vor 19.537 Zuschauern in der Ball Arena auf 23 Punkte. Butler und Bam Adebayo verbuchten jeweils 21 Zähler.

Denver kassierte die erste Heimniederlage seit dem 30. März. Miami gewann erstmals seit dem 30. November 2016 in der Mile High City und schickt sich weiter an, als erster Hauptrunden-Achter NBA-Champion zu werden.

Dass nur wenige Miami einen solchen Run zutrauten, treibt die Mannschaft an. "Wir machen uns keine Gedanken darüber, was irgendwer denkt", sagte Butler über die Widerstandsfähigkeit: "So war es die ganze Saison, und daran wird sich auch nichts ändern." Das große Geheimnis sei der "Scheißegal-Faktor".