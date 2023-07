NBA: Rekord-Vertrag für Celtics-Star!

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, haben sich der 26-Jährige und die Franchise auf einen Rekord-Deal verständigt. Brown unterschreibt demnach die Supermax-Vertragsverlängerung über fünf Jahre und wird in dieser Zeit 304 Millionen Dollar verdienen.

Brown knackt persönlichen Bestwert

Brown, der in der vergangenen Saison ins Second All-Pro Team gewählt wurde, ist nun bis 2029 an die Franchise gebunden.