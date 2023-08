NBA Cup! Letzte Details geklärt

Allerdings musste der 61-Jährige hartnäckigen Widerstand beseitigen. Vor allem der Aspekt der Überbelastung durch weitere Spiele wurde immer wieder als Argument gegen den neuen Wettbewerb genannt. Am Dienstag hat die NBA nun verkündet, wie man dafür sorgen will, dass auf die Spieler nicht noch mehr Partien zukommen.

Die Teams, die die Gruppenphase nicht überstehen, absolvieren am 6. und 8. Dezember ihre verbleibenden zwei Spiele. Die Verlierer der Viertelfinalduelle bekommen am 7. Dezember ein zusätzliches Spiel, um die 82 Saisonpartien zu vervollständigen.

Damit soll auch namhaften Kritikern wie Charles Barkley der Wind aus den Segeln genommen werden. „Wenn ich zu den Mannschaften gehöre, die versuchen, die Larry O‘Brien Trophy zu gewinnen, was habe ich davon, in diesem Turnier zu spielen? Wir tun uns jetzt schon schwer, diese Jungs zum Spielen zu bringen“, sagte der 60-Jährige, als die Pläne bekannt wurden.

Wie heißt der neue Wettbewerb?

Wie ist der Modus des In-Season-Turniers?

Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen aufgeteilt. Jeder Conference hat drei Fünfergruppen. Diese Teams spielen je einmal gegeneinander, die sechs Gruppenersten und der beste Zweitplatzierte jeder Conference steigt in die K.o.-Phase auf. Sämtliche Gruppenspiele sind Teil der Regular Season.

Wie im deutschen DFB-Pokal wird in der K.o.-Phase das Weiterkommen in einer Partie ausgespielt. Der Sieger kommt in die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus. Auch das Finale wird in einem Spiel entschieden.