NBA: Streik-Profi James Harden kriegt seinen Willen - mal wieder

Bei den 76ers forderte Harden bereits Ende Juni dieses Jahres einen Trade, welcher nun nach einer knapp viermonatigen Schlammschlacht über die Bühne ging. Als die Verantwortlichen seinem Wechselwunsch zunächst nicht nachkamen, ließ Harden die Sache eskalieren. Im August bezeichnete er Philly-Präsident und seinen einst engen Vertrauten Daryl Morey als einen Lügner und kündigte an, dass er nie wieder Teil einer Franchise sein will, der Morey angehört.

Harden streikte sich schon bei den Rockets zu einem Trade

Nach sieben Jahren bei den Rockets, während denen Harden mehrmals nur knapp an den NBA-Finals vorbeischrammte, sah er 2020 das Ende seiner Zeit in Texas gekommen.

Harden schwänzte den Trainingsauftakt und erschien später übergewichtig

Während seiner Zeit in Houston war Harden schon zuvor durch Disziplinlosigkeit, Unpünktlichkeit und respektloses Verhalten aufgefallen. „Wenn sie mehrere Tage frei haben, wusste jeder: James wird irgendwo anders hinfliegen und Party machen“, sagte ein Mitglied des Rockets-Trainerstabs der vergangenen Saison zu ESPN . „Aber er wird zurückkommen und ein Triple-Double mit 50 Punkten erzielen, also haben sie kein Problem damit.“

Harden über Rockets-Abgang: „Musste tun, was ich tun musste“

„Ich entschuldige mich dafür, wie es abgelaufen ist, aber ich musste wohl tun, was ich tun musste, um an mein Ziel zu kommen“, erklärte der heute 34-Jährige bei ESPN . „Ich mochte einfach nicht, wie sich die vergangenen ein oder zwei Monate abgespielt haben.“

Harden forderte auch bei den Nets einen Trade

Angekommen in Brooklyn, wo er mit Kyrie Irving und Kevin Durant zwei absolute Ausnahmekönner an der Seite hatte, ging dann aber so einiges schief. In der ersten Saison schrammte das Team haarscharf an den Conference-Finals vorbei, in der Saison 2021/22 spielte dann auch die Corona-Pandemie eine tragende Rolle.