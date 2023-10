NBA: Wirbel um Superstar Harden geht in die nächste Runde

Wie Insider Shams Charania am Mittwochabend berichtete, sei Harden in der Nacht zu Mittwoch zurück nach Philadelphia gereist. Er wollte beim Abschlusstraining dabei sein und anschließend mit den 76ers das erste Saisonspiel in Milwaukee bestreiten.

Harden bezeichnet Morey als Lügner

Für die Auswärtsfahrt soll „The Beard“ bereits seine Sachen gepackt haben, doch am Mittwoch habe ihn die Franchise laut des Insiders darum gebeten, nicht mit der Mannschaft nach Milwaukee zu fliegen. Daraufhin vermeldeten sie, dass Harden am Donnerstag auch nicht spielen würde.

Harden fordert seit dem Sommer einen Trade

In den letzten Wochen äußerte Harden sich drastisch zu Philly-Präsident Daryl Morey, bezeichnete ihn im August auf einer Veranstaltung in China unter anderem als Lügner. Schon dort kündigte der Guard an, dass er nie wieder Teil einer Organisation sein will, der Morey angehört.