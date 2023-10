"Nowitzki war ein großes Kind!" Ex-Teamkollege spricht über die deutsche Legende

Gleichzeitig lobte er auch die Professionalität des größten deutschen Basketballers der Geschichte . „Er wusste, wann er ernst sein musste und wann er Spaß haben konnte. Das muss man einfach an Dirk lieben. Er hat sich nie verstellt, er war bei jedem Spiel derselbe.“

Diese Professionalität ist wahrscheinlich einer der ausschlaggebenden Gründe, warum Nowitzkis Karriere so erfolgreich war. Marion blickt mit einigen Jahren Abstand voller Ehrfurcht auf die Zeit des Power Forwards in der NBA zurück. „Du realisierst manchmal nicht, wie gut jemand war, bis man selbst Zeit hat, das zu reflektieren. Nach der Karriere blicke ich zurück und denke mir: ‚Wow, so gut war Dirk!“