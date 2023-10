NBA: WM-Held feiert Klub-Debüt

Der Nationalmannschaftskapitän, der beim deutschen WM-Coup auch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, war in diesem Sommer von den Los Angeles Lakers nach Kanada gewechselt, im ersten Einsatz gehörte Schröder zur Startformation und verbuchte in gut 17 Minuten Einsatzzeit sechs Punkte sowie fünf Assists. Gary Trent Jr. war der Topwerfer bei den Raptors (22).

Schröder war in der vergangenen Woche nach Kanada geflogen, um in die Vorbereitung einzusteigen. „Das Trainingscamp in Vancouver war großartig“, sagte der Point Guard rückblickend, weiter geht es am Sonntag mit dem zweiten von insgesamt vier Tests gegen die Cairns Taipans aus Australien.