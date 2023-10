"Weiteres Körperteil ersetzt!" NBA-Legende Schrempf im Krankenhaus - Post nach OP

Detlef Schrempf leistete für den Basketball in Deutschland herausragende Pionier-Arbeit, maß sich in den 90er Jahren mit den seinerzeit besten NBA -Stars wie Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman.

„Ein weiteres Körperteil wurde ersetzt. Wir alle zahlen irgendwann den Preis“, schrieb der mittlerweile 60-Jährige auf X (ehemals Twitter) - und fügte seinem Post ein Bild von sich in einem Krankenhausbett an.

NBA-Legende Schrempf mit neuer Hüfte

Doch trotz der nun zu Tage tretenden Folgeschäden seiner Karriere will Schrempf die Zeit in der NBA nicht missen. „Ich würde diese Jahre gegen nichts eintauschen!“, betonte der gebürtige Leverkusenerin seinem Post.

Schrempf leistete Pionierarbeit für Europäer

Schrempf hatte in der NBA 1136 Spiele in der Regular Season und weitere 114 Playoff-Spiele absolviert. Dabei stand der Forward, der beim Draft 1985 an Position acht von den Dallas Mavericks ausgewählt wurde, noch für die Indiana Pacers, die SuperSonics sowie die Portland Trail Blazers auf dem Parkett.

Seine erfolgreichsten Jahre hatte Schrempf dabei in Seattle. In der Saison 1996 kam er mit den Sonics bis in die Finals, wo er jedoch an den Chicago Bulls um Air Jordan scheiterte (Endstand der Serie: 2:4).