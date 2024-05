NBA feiert Monster-Dreier! Tyrese Maxey schockt Hartenstein - 76ers verhindern Playoffs-Aus gegen Knicks

Was für ein Thriller - mit einem ziemlich schlechten Ende für einen deutschen Star-Basketballer angesichts des vergebenen Matchballs!

Die New York Knicks um Isaiah Hartenstein haben wegen eines überragenden Tyrese Maxey aufseiten des Gegners in den Playoffs der NBA einen scheinbar sicheren Sieg noch aus der Hand gegeben.

Was war geschehen? Im Duell mit den Philadelphia 76ers hatten die Gastgeber 28,9 Sekunden vor Schluss noch mit sechs Punkten in Führung gelegen, ehe Maxey unter anderem mit einem furiosen Dreier fast von der Mittellinie noch den Ausgleich und damit die Verlängerung erzwang.

NBA-Playoffs: Tyrese Maxey Matchwinner bei 76ers

Auch danach wurde der Point Guard zum Matchwinner im Madison Square Garden, glänzte abermals mit seinem Scoring zu am Ende 46 Punkten bei zudem fünf Rebounds sowie neun Assists und besiegelte so die 106:112-Niederlage der Knicks.

Die New Yorker verpassten damit den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale und müssen in ein sechstes Spiel der Serie im Modus Best-of-Seven, führen nach Siegen nun nur noch mit 3:2.

„Ganz bitter, so zu verlieren“, sagte Knicks-Coach Tim Thibodeau. „Mit einer Führung im Rücken müssen wir einfach härter spielen, cleverer spielen. Das vierte Viertel funktioniert anders, den Unterschied müssen wir uns klarmachen.“

Die nächste Gelegenheit, in die nächste Runde einzuziehen, bietet sich nun am Donnerstag (Ortszeit) in Philadelphia.