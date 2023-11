"Es ist persönlich!": Die vielleicht merkwürdigste Rivalität der NBA

Große Rivalitäten gab es in der NBA -Geschichte schon viele. Die zwischen dem legendären „Magic“ Johnson und Larry Bird etwa, oder jene zwischen GOAT Michael Jordan und Isiah Thomas. Der eine oder andere Fan denkt vielleicht auch an eine der größten Konkurrenz-Situationen der jüngeren Vergangenheit, zwischen LeBron James und Kevin Durant.

Doch so eine kuriose Rivalität, die spätestens am Mittwochabend (Ortszeit) einen neuen Höhepunkt erreicht hat, gab es wohl noch nie!

NBA: Absurde Negativ-Statistik für Pauls Teams

Die Geschichte der beiden birgt viel Zündstoff. Nicht nur wurde Paul in seiner Karriere von Foster bereits mit technischen Fouls bestraft. Die Teams, in denen Paul jeweils spielte, haben auch eine geradezu absurd schlechte Playoff-Statistik vorzuweisen, wenn Foster die Spiele leitete. So steht für Pauls Teams eine Postseason-Bilanz von drei Siegen zu 17 Niederlagen zu Buche, wenn der Schiedsrichter Scott Foster hieß.