NBA: Celtcis mit historischem Schützenfest - LeBron unaufhaltsam

So eine Basketball-Gala haben die Fans der Boston Celtics seit über 60 Jahren nicht mehr geboten bekommen! Gegen die Indiana Pacers zündete das Team von Headcoach Joe Mazzulla ein 155:104 -Feuerwerk im heimischen TD Garden. Es war die beste Offensivleistung des Rekordmeisters seit dem 27. Februar 1959. Damals fegte man die Minneapolis Lakers mit 173:139 von der Platte - der bis heute gültige Punkterekord Bostons.

Insgesamt punkteten an diesem Abend gleich acht (!) Spieler zweistellig für Boston. „Wir haben so viele Waffen“, beschrieb Derrick White nach dem Spiel die Offensivstärke des Teams bei ESPN . Dabei stach Jayson Tatum jedoch besonders heraus. Der Forward legte mit 30 Punkten und zwölf Rebounds ein starkes Double-Double auf. Dazu steuerte er noch vier Assists bei.

Dass der 25-Jährige in bester Spiellaune ist, bewies er von Beginn an. Bereits in der ersten Hälfte glänzte er mit 21 Punkten und sieben Rebounds. Die Celtics konnten sich sogar den Luxus erlauben, ihren Topscorer im vierten Viertel komplett auf der Bank zu lassen.