Nur Ersatz in der NBA: WM-Held in der NBA-Sackgasse

Vor zwei Monaten war die Welt für Daniel Theis in Ordnung. Mit der Nationalmannschaft feierte er den historisch ersten WM-Titel - und überzeugte dabei mit starken Leistungen.

„Ich habe es früher schon gesagt: Er ist der beste Spieler, über den niemand spricht. Er war vom ersten Tag des Trainingslagers bereit“, wurde Theis von Bundestrainer Gordon Herbert geadelt.

Von dieser Euphorie ist beim Center derzeit aber nichts mehr zu sehen. Vielmehr ist er bei seinem Arbeitgeber, den Indiana Pacers, nur Statist und versauerte bislang auf der Bank. Beim 126:124-Sieg gegen die Milwaukee Bucks kam er auf seine ersten acht Spielminuten in dieser Saison - im neunten Spiel der Pacers. Eine Situation, mit der Theis nach diesem Sommer nicht zufrieden sein kann.

Pacers-Coach erklärt Lage bei Theis

„Nach einem großartigen Sommer bin ich natürlich nicht glücklich mit der Situation, in der ich mich gerade befinde“, sagte Theis bereits vor dem achten Saisonspiel gegen die Utah Jazz dem Online-Portal MassLive und ergänzte, „ich möchte spielen und all die guten Dinge aus dem Sommer mit in die Saison nehmen, aber die Saison ist lang. Wir werden sehen, wie es weitergeht und was passiert.“

Der Trainer versteht Theis‘ Unmut: „Ich mache ihm keinen Vorwurf, er sollte damit nicht glücklich sein“, sagte Carlisle: „Ich will keine Spieler im Team haben, die glücklich sind, nicht zu spielen.“

Dennoch betonte der ehemalige Coach der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, dass Theis das Duell mit Jalen Smith, der gegen die Bucks wegen Rückenschmerzen nicht spielen konnte, verloren hat und daher nur Zuschauer ist.

Theis brilliert bei WM - und schockt Pacers-Kollege

Diese Einschätzung verwundert doch sehr, schließlich hatte der 31-Jährige bei der WM einmal mehr unter Beweis gestellt, wie stark er vor allem in der Defensive ist. “Er ist auf einem Top-Niveau. So gut habe ich ihn bisher noch nie gesehen“, schwärmte sein guter Freund Dennis Schröder im Sommer.

Tatsächlich hatte Theis sich vollends von seiner schweren Knie-Operation, die ihn große Teile der Vorsaison gekostet hatte, erholt. „Ich bin so fit wie schon seit vielen Jahren nicht mehr“, meinte er selbst.

Wie gut er in Form war, musste das US-amerikanische Team um Teamkollege Tyrese Haliburton am eigenen Leib erfahren. Mit 21 Punkten und sieben Rebounds zeigte er im Halbfinale seine beste Performance des Turniers und hatte erheblichen Anteil am 113:111-Erfolg.

Doch diese Leistungen änderten nichts an der von Beginn verzwickten Situation für Theis. Viel mehr steht sein Engagement in Indianapolis seit seinem Wechsel im Sommer 2022 unter keinem guten Stern.

Nach einer langen Knieverletzung feierte der 31-Jährige erst im Februar sein Debüt für die Pacers, absolvierte dann jedoch lediglich sieben Partien, ehe Carlisle lieber auf jüngere Spieler setzte. Dies setzte sich nun fort, als Theis das Rennen um die Backup-Position hinter Stamm-Center Myles Turner gegen den 23 Jahre alten Smith verlor.

Holen die Celtics Theis zurück?

Wie es in dieser vertrackten Causa nun weitergeht, ist völlig offen. Theis befindet sich im dritten Jahr eines gut dotierten Vierjahresvertrages, der ihm in der laufenden Saison 9,1 Millionen US-Dollar einbringt. Derweil besitzen die Pacers im kommenden Jahr eine Option, um ein Jahr zu verlängern, was angesichts der aktuellen Situation und Theis‘ Gehalt von dann 9,5 Millionen Dollar unwahrscheinlich sein dürfte.

Besser für seine sportliche Karriere wäre jedoch wohl ein früherer Wechsel zu einem Team, das ihm Spielzeit garantiert - vor der Trade-Deadline Anfang Februar. Dabei gibt es nicht wenige Fans, die sich eine erneute Rückkehr zu den Boston Celtics wünschen.

Beim Rekord-Champion startete 2017 seine Karriere in der besten Liga der Welt. Dort erarbeitete er sich Stück für Stück Spielzeit und wurde von den Fans für seine aufopferungsvoll kämpferische Spielweise gefeiert. Auch die Teamkollegen schätzten den Salzgitterer für seine herzliche Art.

Zwar wurde er im März 2021 per Trade zu den Chicago Bulls geschickt, wurde allerdings elf Monate später von den Houston Rockets zurückgeholt. Es reichte dennoch nicht für den großen Wurf, denn im Endspiel unterlag die stolze Franchise den Golden State Warriors im entscheidenden siebten Spiel. In der folgenden Kaderumstrukturierung musste Theis in dem großen Trade um Malcolm Brogdon das Team wieder verlassen.

Clippers wollen wohl Theis holen

Möglicherweise könnte es aber auch zu einer spektakulären Reunion kommen. Schröder brachte seinen Kumpel jüngst im Interview mit der Braunschweiger Zeitung bei seinen Toronto Raptors ins Gespräch, sprach von Theis als potenziellem „Riesengewinn“.

Statt ins kalte Kanada könnte Theis aber auch bald auch ins warme Kalifornien wechseln. Laut NBA-Insider Shams Charania von The Athletic haben die Los Angeles Clippers ein Auge auf den deutschen Basketball-Star geworfen.

Grund für die Überlegung ist die schwere Verletzung von Mason Plumlee. Der Center hat sich eine Bänderverletzung im linken Knie - genauer gesagt am medialen Kollateralband - zugezogen und soll mehrere Monate ausfallen. Da die Clippers, die sich jüngst Superstar James Harden gesichert haben, endlich die NBA-Trophäe holen wollen, wäre der routinierte Theis eine gute Verstärkung.

Fest steht aktuell nur: Ein ‚Weiter so‘ würde Daniel Theis kaum helfen.

