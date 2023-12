NBA-Superstar kassiert kuriosen Platzverweis - auch Fans des Gegner-Teams verärgert

Nach einem Fehlwurf am Ende des zweiten Viertels schrie der Serbe den Schiedsrichter Mousa Dagher an: Jokic wollte ein Foulspiel zugesprochen bekommen, das für den Serben nicht gegeben wurde. Personen an der Grundlinie berichteten gegenüber ESPN, dass der Superstar „Call the foul, motherfucker“ Richtung Schiedsrichter gebrüllt haben soll.