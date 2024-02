NBA: Schröder gewinnt Krisenduell

Für Toronto war es der erste Erfolg nach zuvor drei Niederlagen hintereinander, allerdings haben die Raptors nur zwei der letzten zehn Spiele gewonnen - in der Eastern Conference liegen Schröder und Co. derzeit nur auf Platz zwölf.

Ob Schröder die Saison in Toronto beendet, scheint offen. Laut Medienberichten in den USA gilt der Spielmacher als Tradekandidat, am Donnerstag schließt in der NBA die Transferperiode. Schröder wird mit den Minnesota Timberwolves und wieder einmal den Los Angeles Lakers in Verbindung gebracht.