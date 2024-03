Das große Zittern zweier NBA-Großmächte

Ab 16. April ist es soweit. Dann geht in der NBA die heiße Saisonphase los, denn die Playoffs stehen an.

Doch schon jetzt geht es für einige Teams um Erfolg oder Scheitern. Während an der Spitze noch um die so wichtigen Platzierungen gekämpft wird, geht es auch noch um die verbleibenden Plätze für das Play-In-Turnier.

Warriors mit Achterbahnfahrt

Eigentlich waren die beiden Teams mit großen Ansprüchen in die Spielzeit gestartet. In der Vorsaison standen sie sich im Playoff-Halbfinale der Western Conference gegenüber, das die Lakers mit 4:2 gewannen.

Doch statt der großen Revanche-Tour war es eine turbulente Saison in Oakland. Zwar startete die Star-Truppe um Stephen Curry mit sechs Siegen aus den ersten sieben Partien, doch wenig später hagelte es sechs Niederlagen in Folge.

Diese Achterbahnfahrt setzte sich auch in der Folge fort, sodass die Warriors bei noch neun ausstehenden Begegnungen nur auf Rang zehn in der Western Conference stehen.

„Keine Identität!“ Ex-Profi geht hart mit den Warriors ins Gericht

Trainer Steve Kerr wechselte im Laufe der Saison bereits 22-mal seine Startaufstellung - so häufig wie selten zuvor. So musste mal Paul weichen, aber auch der ansonsten so unantastbare Klay Thompson. Lediglich Curry ist weiterhin nicht aus der Starting Five wegzudenken.