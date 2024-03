Mit ihm starb ein Stück der New Yorker Sportseele

Willis Reed 1970: Ein Moment für die Ewigkeit

Reed führte die New York Knicks zu den beiden NBA-Meistertiteln

Ein Kapitän mit Autorität

Russell ließ seine Wut über das „Racial Profiling“ durch ruppigen Trainingseinsatz an seinen weißen Teamkollegen aus, Reed schritt ein - und Russell beschimpfte ihn mit den Worten: „Sei still, Onkel Tom“. Eine schwere Beleidigung für einen Afroamerikaner, der vor der weißen Macht buckele (basierend auf dem Sklaverei-Roman „Onkel Toms Hütte“).

Zweite Karriere von Tragödie überschattet

Als Trainer (bei den Knicks und den damaligen New Jersey Nets) gelang ihm weniger, erfolgreicher war ein Engagement als Sport-Geschäftsführer und General Manager der Nets ab 1989, in das auch eine von Reeds schwärzesten Stunden fiel: der tragische Unfalltod seines Topspielers Drazen Petrovic in Deutschland 1993 . „Es ist, als ob ich einen Sohn verloren hätte“, sagte Reed bei einer anschließenden Pressekonferenz.

Reed blieb bis 2004 bei den Nets aktiv, bis 2007 füllte er den Geschäftsführer-Job bei den New Orleans Hornets in seinem Heimatstaat aus, ehe er sich aus dem Beruf ins Rentnerleben zurückzog. „The Captain“ Willis Reed starb am 21. März 2023 im Alter von 80 Jahren an Herzversagen.