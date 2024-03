NBA verdonnert Rudy Gobert zu Geldstrafe

Die NBA hat eine drastische Geldstrafe gegen Rudy Gobert ausgesprochen. Der Center der Minnesota Timberwolves wurde zu einer Zahlung von 100.000 Dollar verdonnert, weil er am Freitagabend eine Geldgeste gegenüber einem Offiziellen gemacht und den Schiedsrichter kritisiert hatte.

Joe Dumars, Executive Vice President und Head of Basketball Operations der NBA, kündigte an, dass „die Geldstrafe Goberts frühere Fälle berücksichtige, die der NBA schaden, wenn er den Schiedsrichter öffentlich kritisiert“.

Gobert hält Schiri für bestechlich

Gobert wurde bei der 104:113-Overtime-Niederlage der Timberwolves gegen die Cleveland Cavaliers in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit für ein technisches Foul bestraft, als er anschließend seine Finger mehrmals aneinander rieb. Der Profi deutete damit an, dass er Schiedsrichter Scott Foster für bestechlich hielt.

„Ich werde wieder in den sauren Apfel beißen“, sagte Gobert im Anschluss. „Ich werde der Bösewicht sein. Ich nehme die Geldstrafe in Kauf, aber ich denke, es schadet unserem Spiel. Ich weiß, dass das Wett-Thema immer größer wird, aber es sollte sich nicht so anfühlen.“