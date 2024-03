NBA: Schröder verliert erneut - Wagner-Brüder auf Kurs

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets den nächsten empfindlichen Dämpfer im Kampf um die Play-offs in der NBA kassiert. Die Nets verloren beim 91:104 gegen die New Orleans Pelicans bereits ihr viertes Spiel in Serie und liegen als Elfter im Osten weiter vier Siege hinten den Atlanta Hawks (30:38), die den letzten Platz für das Play-in-Turnier innehaben.